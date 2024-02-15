Başer: Makam aracım olmayacak

Cumhur İttifakı AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, standartların dışında bir belediye başkanı olacağını belirterek, kendisinin ve başkan yardımcılarının makam aracı kullanmayacağını açıkladı. Gümüşçay, Alpaslan ve Yenişehir mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulunan Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, ilçenin yeniden AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasını arzuladıklarını belirterek, destek istedi. Yerel yönetimler üzerine ihtisas yapan genç iş insanı Başer, "Kapısı herkese açık bir belediye başkanlığı yapacağız. Hemşehrilerimiz randevu almadan belediye başkanı ile görüşebilecek" dedi.