  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de facia üstüne facia: Yaşlı kadın yangında öldü, itfaiye aracı dere yatağına devrildi

Denizli'de facia üstüne facia: Yaşlı kadın yangında öldü, itfaiye aracı dere yatağına devrildi

Denizli'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ümmü Güden, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Öte yandan yangına müdahaleye giden itfaiye aracı dere yatağına devrilmesi sonucu 3 personel yaralandı.

DHA
Denizli’de facia üstüne facia: Yaşlı kadın yangında öldü, itfaiye aracı dere yatağına devrildi

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Sazak Mahallesi'nde oturan Ümmü Güden'in (82) yalnız yaşadığı evinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken; Ümmü Güden'in cesedine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İTFAİYE ARACI DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Öte yandan bölgeye giden, Yalçın Gökler'in kullandığı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA