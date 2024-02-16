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Haberler Denizli Başer: İlçede Danışma Meclisleri oluşturacağız

Başer: İlçede Danışma Meclisleri oluşturacağız

SEBAHATTİN ALP
Başer: İlçede Danışma Meclisleri oluşturacağız
CUMHUR İttifakı Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, ilçedeki 50 mahalle muhtarı, eski belediye başkanları, STK başkanları ve dernekler ile sık sık beraber olmak için ilçede danışma meclisleri oluşturup, istişare kültürü ile Merkezefendi'yi kalkındıracaklarını söyledi. Başer, kampanya sürecince Cumhur İttifakının adayı olarak teşkilatla uygun şekilde, seçim çalışmalarını aday adayları ile birlikte kol kola sürdürdüklerini belirterek, "Hangi partiden olursa olsun 340 bin Merkezefendili vatandaşlarla aynı havayı soluyoruz. Bir, beraber, birlik içinde olmalıyız. Projeler yarışmalı. Demokrasi şöleni şeklinde çalışmalarımız devam edecek. Yürüyeceğim yol bu şekilde olacak" dedi
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