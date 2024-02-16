Gelini umut olmuştu, acı haber geldi

DENİZLİ'DE yıllardır mücadele ettiği siroz rahatsızlığı nedeniyle kendisine 2 ay ömür biçilen Fatma Demirbilek'e (68) hiç tereddüt etmeden karaciğerini bağışlayan gelini hayat olmuştu. Fakat naklin başarılı geçmesine rağmen Demirbilek, tedavisinden 3 ay sonra çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Demirbilek, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'de yaşayan Fatma Demirbilek, 2 yıl önce rahatsızlandı ve karaciğer yetmezliği nedeniyle siroz teşhisi kondu. 2 çocuk annesi gelini Mihrican Demirbilek, karaciğerinin bir bölümünü verebileceğini söyledi. Kasım 2023'de başarılı bir nakil operasyonu sonrası Fatma Demirbilek yaşama tekrar tutundu. Ancak, tedavi gördüğü hastaneden 3 ay sonra kötü haber geldi. Demirbilek'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.