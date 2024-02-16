Masal bebeğin ailesine Başkan Zolan sahip çıktı

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, talihsiz bir yangında yaşamını yitiren Masal bebeğin ailesini, Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli'nin tüm eşyalarını yenilediği yeni evlerinde ziyaret etti. Geçen 28 Aralık'ta yaşanan talihsiz olayda, Kınıklı Mahallesi'nde bir apartın bodrum katında yaşayan Yıldırım ailesinin evinde yangın çıkmıştı. Yangında anne Sinem Yıldırım (22) ve oğlu Serhat Can Yıldırım (4) yaralı olarak kurtulurken, 1 yaşındaki Masal bebek ise yaşamını yitirmişti.