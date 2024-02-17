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Haberler Denizli ‘Pamukkale esnafının sorunları çözülecek’

Pamukkale esnafının sorunları çözülecek’

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, kentteki sivil toplum kuruluşlarında temaslarda bulundu.

SEBAHATTİN ALP
‘Pamukkale esnafının sorunları çözülecek’

Pamukkale'yi karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, farklı mahallelerdeki ziyaretlerini yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Pamukkale'yi daha yüksek konumlara taşıma hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Pekdemir, yeni döneme ilişkin projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Pekdemir, belediyecilikte empatinin önemine dikkat çekerek Pamukkale'nin esnaf dostu bir ilçe olacağını söyledi.

Esnafların talep ve önerilerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Pekdemir, "Esnaflarımız hem aile hem de ülke ekonomimizin temel taşlarından biri. Onların sorun ve taleplerine hızla ve etkin bir şekilde çözüm üretmek büyük önem taşıyor. AK Parti belediyeciliğinin temeli de 'insan dostu belediyecilik' anlayışıdır. Biz de bu anlayışla esnaf dostu belediye olarak Pamukkalemize hizmet edeceğiz" dedi.

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