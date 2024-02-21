  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’de iki yabancı müslüman oldu

Denizli’de iki yabancı müslüman oldu

HABER MERKEZİ
Denizli’de iki yabancı müslüman oldu
Denizli'de biri Alman diğeri Taylandlı iki yabancı, düzenlenen ihtida merasimlerinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olmak istediğini belirterek Denizli İl Müftülüğüne müracaat eden Tayland vatandaşı Miss Jidapha Parasee için ihtida merasimi düzenlendi. Parasee, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Almanya vatandaşı Jörg Stafen için de ihtida merasimi düzenlendi. İslamiyet dinini seçerek "Yavuz" ismini alan Jörg Stafen'e, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA