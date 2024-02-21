Denizli’de iki yabancı müslüman oldu

Denizli'de biri Alman diğeri Taylandlı iki yabancı, düzenlenen ihtida merasimlerinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olmak istediğini belirterek Denizli İl Müftülüğüne müracaat eden Tayland vatandaşı Miss Jidapha Parasee için ihtida merasimi düzenlendi. Parasee, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Almanya vatandaşı Jörg Stafen için de ihtida merasimi düzenlendi. İslamiyet dinini seçerek "Yavuz" ismini alan Jörg Stafen'e, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.