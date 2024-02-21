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Haberler Denizli Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı! Feci kaza anne ve oğlunu ayırdı

Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı! Feci kaza anne ve oğlunu ayırdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün gece saatlerinde kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu. Feci kazada 23 yaşındaki Necip Deda yaralanırken annesi hayatını kaybetti.

DHA
Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı! Feci kaza anne ve oğlunu ayırdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak 15 metreden şarampole uçan minibüsün sürücüsü Necip Deda (23) yaralandı, annesi Melike Deda (43) yaşamını yitirdi.

Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı! Feci kaza anne ve oğlunu ayırdı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeşilyayla Mahallesi yolunda meydana geldi. Necip Deda yönetimindeki 20 PJ 664 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 15 metreden şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı! Feci kaza anne ve oğlunu ayırdı

Ekipler şarampoldeki minibüse güçlükle ulaşırken, yapılan kontrolde araçtaki Melike Deda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı oğlu Necip Deda ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden sedyeyle ambulansa taşınıp, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Necip Deda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Melike Deda'nın cansız bedeni, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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