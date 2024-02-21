Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı! Feci kaza anne ve oğlunu ayırdı

Ekipler şarampoldeki minibüse güçlükle ulaşırken, yapılan kontrolde araçtaki Melike Deda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı oğlu Necip Deda ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden sedyeyle ambulansa taşınıp, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Necip Deda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Melike Deda'nın cansız bedeni, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

