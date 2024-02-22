Başkan Erdoğan, Çanakkale Türküsü’ne eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kemanıyla Çanakkale Türküsü çalan 6'ncı sınıf öğrencisine eşlik ederek, türkü söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 'Önce biraz müzik, sonrasında tatlı bir sohbet' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kemanıyla Çanakkale Türküsünü çalan 6'ncı sınıf öğrencisi ve annesinin sohbetini paylaştı.

Videoda; Cumhurbaşkanlığı otobüsüne alınan kız öğrencinin kemanıyla Çanakkale Türküsünü çaldığı ve Erdoğan'ın da türküye eşlik ettiği görüldü. Erdoğan, türkünün bitmesinin ardından kız öğrenciye, 'Kaç kardeşsiniz?' diye sorarken, kız öğrenci de '2 tane ağabeyim var' cevabını verdi.

Erdoğan, kız öğrencinin yanında bulunan annesine ise kız öğrenciyi göstererek 'Ne tatlı ya' demesinin ardından annesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Teşekkür ederim başkanım' yanıtını verdi. Paylaşılan görüntü, sosyal medyada ilgi gördü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'UD' TAVSİYESİ

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ud çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.