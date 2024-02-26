Tarlalara fare istilası! Mücadele başladı

Denizli'de zarar gören tarlalarda incelemede bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düzenli yapılan kontrollerde özellikle buğday tarlalarında farelerin ciddi oranda arttığını belirlediklerini söyledi. Son yıllarda artan tarla faresiyle mücadele başladı. İlçe Gıda Tarım müdürlüğü ekipleri çiftçilere mücadele kapsamında destek veriyor. Mücadelede erken müdahalenin önemine dikkat çeken ekipler erken önlem almanın ürün kaybını azaltacağını belirtti.

Mücadele kapsamında bilgilendirme yapan İlçe Gıda Tarım müdürlüğü ekipleri "İlçemizde yoğun olarak görülen fare zararının önlenmesi ve zararlının kontrollü bir şekilde azaltılmasının sağlanması amacıyla saha çalışmalarımız ve çiftçi eğitimlerimiz devam etmektedir. Fare zararının azaltılması için öncelikle tarlanın derin sürülmesi gerekmektedir. Fare tarafından açılan delikler kapatılmalı akabinde yapılacak kontrollerde açılan yeni deliklere ilaç bırakılarak delikler tekrar kapatılmalıdır. Zararlının popülasyonun azaltılmasında ki en önemli faktör ise toplu mücadeledir" ifadelerine yer verdi.