Yürüyüşe diye çıktı ortadan kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor

Bağbaşı Mahallesi'nin üst kesimleri, teleferik ve Çamlık Mesire Alanı bölgesinde yapılan aramalarda henüz bir neticeye ulaşamadığı kaydedildi. Arazide yapılan arama çalışmalarının yanı sıra bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile mesire alanındaki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı bildirildi.