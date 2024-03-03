‘İhtiyaç sahipleri için sosyal market açılacak’

VATANDAŞLARA yeni projelerini anlatmaya devam eden Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, dar gelirli ailelerin yararlanması için sosyal marketler açacağını ve istihdamda sağlayacağını açıkladı. AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, seçim çalışmalarına devam ederken projelerini de anlatmaya devam ediyor.

YÜZ GÜLDÜRECEK

ADAY Başer, dar gelirli ailelerin yararlanması için sosyal marketler açacağını belirtti. Sosyal marketler ile her ailenin almak zorunda olduğu temel tüketim maddelerini uygun rakamlara satın alabileceğini anlatan Ekrem Başer, "Aile bütçesine önemli katkı sağlayacak ve özel bir sistemle yalnızca ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek marketler, oluşturacağı istihdamla da yüz güldürecek. Göreve geldikten sonra Merkezefendi Belediyesi'nin gerçek belediyecilik ilkelerinin tümünü hayata geçireceğiz" dedi.