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Denizli'de lojmanda korkutan yangın

Denizli’de gece saatlerinde lojmanda çıkan yangın korkuttu. Ekiplerin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alınan yangın, daireyi kullanılamaz hale getirdi.

İHA
Denizli’de lojmanda korkutan yangın

Yangın, Güney ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orman İşletme Şefliğine ait lojmanları bacasında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporun ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. Yangın sebebiyle 7 kişilik bir ailenin yaşadığı dairenin kullanılamaz hale gelmesi üzerine belediye oteline yerleştirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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