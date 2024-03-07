Denizli'de tarlaları delik deşik eden farelerle zehirli buğdaylı mücadele başladı

Tarla faresi mücadelesinde bireysel mücadeleden öte üreticilerimizin aynı anda toplu olarak tarlalarındaki beslenme deliklerine zehirli buğday bırakmaları mücadelenin etkinliği açısından önemlidir. Bundan dolayı etkin mücadele için çiftçilerimizin büyük kısmının katılımıyla toplu ve taramalı mücadele yapılmalıdır. Böylece o bölgede bulunan mera, yol kenarları, sulama kanalları etrafı, orman, nadasa bırakılan tarlalar ve işlenmeyen arazilerin bir bütün olarak taranması ve kimyasal mücadelenin yapılması başarı için önemlidir. Yapılacak uygulamada 25 metrekareye 4-5 işlek delik görüldüğünde, il, ilçe müdürlüklerinden zehirli buğday temin ederek plastik kaşık ve eldivenle beslenme deliklerinin iç kısmına el değmeden 5 adet zehirli buğday kullanılarak üreticilerimiz toplu şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.



Üretici Mehmet Arıkan ise yoğun olarak baş gösteren tarla faresini önlemek için il ve ilçe müdürlüğü personelinin desteklerinden dolayı teşekkür etti. Üretici Arıkan, "Biçilmiş ve sürülmeyen tarlalar veya meralar da bu kapsamda olabilir bunların toplu mücadele ile sürümünün zorunlu olması veya yaptırılması için çalışmaların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.