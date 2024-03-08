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Haberler Denizli Koku apartmanı sarınca gerçek ortaya çıktı! Ceset 15 gün evde kalmış

Koku apartmanı sarınca gerçek ortaya çıktı! Ceset 15 gün evde kalmış

Denizli’de bir evden kötü kokuların gelmesi nedeniyle komşular ihbarda bulundu. Polisin çilingirle girdiği evden 15 gün önce öldüğü düşünülen 72 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.

İHA
Koku apartmanı sarınca gerçek ortaya çıktı! Ceset 15 gün evde kalmış

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, 72 yaşındaki Süreyya Ata'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaşlı kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından dairenin balkonundan aşağıya indirildi. 15 gün önce ölmüş olabileceği belirtilen yaşlı kadının cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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