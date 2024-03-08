Tetikçiler kendi muhbirini vurdu

DENİZLİ'DE Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada oturanlara yönelik 2 kişinin silahlı saldırısında 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden tetikçiler Mustafa Batit (24) ve Mustafa Alagöz (20) ile muhbir olduğu belirlenen Şefikcan Uyumaz (21), tutuklandı. Diğer 2 şüpheliden azmettirici olduğu ileri sürülen Orhan K. ile otomobili kullanan Ali A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışmasında, silahlı saldırıda yaralananlardan biri olan Şefikcan Uyumaz'ın muhbirlik yaptığı da ortaya çıktı. Eğlence mekanı işleten Ahmet K.'nin yanında çalışan Uyumaz'ın, olayı azmettirdiği ileri sürülen Orhan K.'ye nerede ve ne zaman bulunacaklarını ve yanlarında silah olup, olmadığını haber verdiği belirlendi. Şefikcan Uyumaz'ın olay günü Hastane kafeteryasında olduklarını haber verdiği, ancak tam olarak saldırının ne zaman olacağını bilmediği için kafeteryada bulunduğundan, karnına isabet eden kurşunla yaralandığını ortaya çıktı. Yaralılardan 6'sı taburcu edilirken, Ahmet K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.