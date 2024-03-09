Denizli’de soba faciası

Denizli'de sabah işe gitmek için kalkan Hüseyin Hamza Üstüner (18), annesi Rukiye Kasap'ı (45), kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i (16) hareketsiz halde buldu. Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Evdeki ağır kokuya da dayanamayan genç, kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, sobalı dairede yaşayan ailenin karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından adreste yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

'GÖTÜRMEYİN AĞABEY'

Durumu fark ederek ihbarda bulunan Hüseyin Hamza Üstüner'in, annesi ve kardeşinin cenazelerin evden çıkarıldığı esnada, "Götürmeyin gözünüzü seveyim, götürmeyin ağabey" diyerek ağlaması yürekleri burktu.