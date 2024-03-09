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Haberler Denizli Gece müzeciliği için aydınlatıldı

Gece müzeciliği için aydınlatıldı

SEBAHATTİN ALP
Gece müzeciliği için aydınlatıldı
Denizli'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve 'beyaz cennet' olarak adlandırılan Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği projesi kapsamında ışıklandırıldı. Beyaz travertenler, antik tiyatro ve cehennem kapısının renkli ışıklarla donatılması antik kentte doyumsuz manzara oluştururken, gece müzeciliğinin tanıtımı da yapıldı. Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, Efes'ten sonra gece aydınlatılması yapılan ikinci ören yeri oldu. 12 ay boyunca yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Hierapolis Ören Yeri'nde gerçekleştirilen aydınlatma projesinin tanıtım törenine, yetkililerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
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