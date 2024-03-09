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Haberler Denizli Yaşlı kadının cesedi 15 gün sonra bulundu

Yaşlı kadının cesedi 15 gün sonra bulundu

HABER MERKEZİ
Yaşlı kadının cesedi 15 gün sonra bulundu
Denizli'de kötü ihbarı üzerine çilingir yardımıyla girilen evde, 15 gün önce öldüğü tahmin edilen yaşlı bir kadının cansız bedeni bulundu. Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, 72 yaşındaki Süreyya Ata'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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