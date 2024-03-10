Sanıklardan pişkin savunma

Denizli Pamukkale'de Merve Acar'ın (28) öldüğü marketteki silahlı saldırıya ilişkin, 8 sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis' cezası istemi ile yargılanmalarına devam edildi. İlk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez ve arkadaşları Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18) ile kuzeni tutuksuz sanık Hasan Söylemez hazır bulundu. Mahkemede söz verilen sanık Buse K. olayı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu için tam hatırlamadığını, kavganın çıkış nedeninin kendisi olmadığını sadece Yusuf Söylemez'i durdurmaya çalıştığını savundu. Sanıklar, olayın market sahibini öldürme kastıyla yaşanmadığını ileri sürerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.