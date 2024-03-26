Yaslı kadın evinde ölü bulundu

DENİZLİ'DE kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın yaşadığı dairede ölü bulundu. Pamukkale İlçesi Mehmetçik Mahallesi 2593 sokaktaki evinde, yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Hatice D.'den haber alamayan komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler çilingir vasıtasıyla açılan daire girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz halde yatarken buldular. Hatice D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlamadığı öğrenildi.