  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Yaslı kadın evinde ölü bulundu

Yaslı kadın evinde ölü bulundu

SEBAHATTİN ALP
DENİZLİ'DE kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın yaşadığı dairede ölü bulundu. Pamukkale İlçesi Mehmetçik Mahallesi 2593 sokaktaki evinde, yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Hatice D.'den haber alamayan komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler çilingir vasıtasıyla açılan daire girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz halde yatarken buldular. Hatice D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlamadığı öğrenildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA