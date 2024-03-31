Genç kurye son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de siparişi teslim etmeye giderken, hatalı sollama yapan ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motokurye, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana gelen kazada; bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, gece gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için motosikletiyle yola çıktı. Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çarptığı motosikletliyi ölüme terk ederek kaçan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, saatler sonra teslim oldu.