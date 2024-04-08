Seyir halindeki tır bir anda alev topuna döndü

Denizli'de çıkan yangın, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırdan seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek müdahale etmek istedi.

Aracın motor bölümünden yükselen alev ve dumanlar bir anda aracın ön kısmını tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu aracı saran alevler kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.