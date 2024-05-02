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Haberler Denizli Denizli'deki patlamalar 4. gününde

Denizli'deki patlamalar 4. gününde

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir firma tarafından kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışmalarında meydana gelen patlamalar 4 gündür sürüyor. 850 metre derinlikten yüzeye fışkıran jeotermal su bölgede geniş çaplı önlem alınmasına neden olurken o anlar böyle görüntülendi.

İHA
Denizli’deki patlamalar 4. gününde

Denizli'de 4 gündür devam eden patlamaların ilki, 29 Nisan Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Yeni Babadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede kurulması planlanan jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışmaları sırasında bir patlama gerçekleşti.

Denizli’deki patlamalar 4. gününde

Özel bir firma tarafından yürütülen sondaj çalışmaları esnasında 850 metre derinlikte hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su metrelerce yüksekliğe ulaştı. Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Denizli’deki patlamalar 4. gününde

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik tedbirleri alırken, yüzeye fışkıran jeotermal su dördüncü günde de devam ettiği görüldü.

Denizli’deki patlamalar 4. gününde

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı. Basınçlı jeotermal su ve gaz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı kuyu havadan görüntülendi. Kuyunun bir süre sonra kapatılacağı öğrenildi.

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