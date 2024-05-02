Yaşama 22 gün tutunabilen Tuğçe, Denizli’yi yasa boğdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 Nisan günü meydana gelen kazada; Aysu Öncel yönetimindeki 48 BU 676 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi Aydın - Denizli Karayolu Organize Sanayi Kavşağındaki refüje çarpıp takla attı. Metrelerce sürüklenen kamyonet, ağaçlara çarparak durabildi.

Araç sürücüsü Öncel, araçtan yola fırlayarak olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan M.C., C.A. ve Tuğçe Aydın ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 28 yaşındaki Tuğçe Aydın, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Aydın'ın ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğulurken kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Aydın, Asri Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.