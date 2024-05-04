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Denizli’ye Mayıs ayında zirai don uyarısı

Meteoroloji Denizli ve çevre illere yarından (5 Mayıs Pazar) itibaren zirai don hadisesi beklendiğine karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmalarına dair uyarıda bulundu.

İHA
Denizli’ye Mayıs ayında zirai don uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; 05 Mayıs 2024 Pazar gününden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Pazar akşam saatlerinden itibaren gece ve sabah saatlerinde bölgede yer alan Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli'nin yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor.

Beklenen zirai don hadisesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Bölgedeki zirai don riskinin 7 Mayıs Salı günü sabah saatlerinden itibaren azalacağı kaydedildi.

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