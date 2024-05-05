Alemci villa hırsızları

Denizli'de gurbetçi Ali (56) ve Hülya Eteke (55) çiftin dubleks villasına camını kırarak giren ve 2 kişi oldukları sanılan hırsızlar, evde günlerce yaşadı.

Hırsızlar, Ali Eteke'nin 35 yıl boyunca biriktirdiği, birçoğu artık üretimi olmayan ve antika değerindeki 50 şişe içkinin bir bölümünü içti, kalanını ise yanlarında götürdü.

Hırsızların evdeki 2 televizyona da zarar verdiklerini belirten Ali Eteke ise, "6 bin euro zararımız var. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık. Komşular da hiçbir şey duymamış. Hırsızların içeriye ne zaman girdikleri ve burada ne kadar yaşadıkları belli değil. Fakat bunu bir gecede yapmaları ve bu kadar içkiyi bir gecede içmeleri mümkün değil. Tahminimce üç beş gün kalmışlar. Evde alemlerini yapıp, zevkini sefasını sürüp gitmişler" dedi.