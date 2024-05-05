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Denizli'de dolunun vurduğu üzüm bağlarında zarar büyük

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, üzüm üreticilerini olumsuz etkiledi. İlçenin yanı sıra Yenicekent, Oğuz, Doğanköy ve Bölmekaya mahallelerinde yetiştirilen üzüm bağlarında, dolu yağışının asma yapraklarına ve yeni yetişmeye başlayan üzümlere zarar verdiği gözlemlendi. Özellikle Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün bulunduğu bağlarda, büyük ölçüde zararın meydana geldiği belirtildi.

İHA
Denizli’de dolunun vurduğu üzüm bağlarında zarar büyük

Denizli'de etkili olan dolu yağışı üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen dolu yağışı üreticileri olumsuz etkiledi. İlçe merkezinin yanı sıra Yenicekent, Oğuz, Doğanköy ve Bölmekaya mahallelerindeki yetiştirilen üzüm bağlarında asma yapraklarına ve yeni yetişmeye başlayan üzümlere zarar verdi.

Çekirdeksiz Sultaniye üzümünün bulunduğu bağlarda büyük ölçüde zararın oluştuğu görüldü. Özellikle gelişmekte olan üzümlerin büyük zarar gördüğünü ifade eden Buldan Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Özkan Gümüş, "Yaptığımız tespitlere göre bağlarda yüzde atmış ila yüzde seksene varan zararlar var. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Zararının büyük olduğunu ifade eden üretici Osman Erkan, "Bir anda bastıran dolu yağışı nedeniyle bağlarımızdaki asmalarımız büyük zarar gördü. Tam şu anda çiçek üstü dediğimiz durumdaydı. TARSİM den ve büyüklerimizden bizlere yardım eli uzatmalarını ve derdimize derman olmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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