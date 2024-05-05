Zeybekci Başkan Arslan’ı tebrik etti

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, rekor bir oyla yeniden göreve seçilen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı tebrik etti. Zeybekci, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başkan Arslan'a üçüncü dönem görevinin hayırlı olsun temennisinde bulunan Zeybekci, seçim sürecindeki yapılan çalışmalar ve Çameli'yi geliştirmek için önümüzdeki dönem yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler alarak, çalışma planları üzerinde istişare gerçekleştirdi.