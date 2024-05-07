52 yılda 62 kitap kaleme aldı

Denizli'de emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mustafa Öselmiş, 1972 yılında başladığı yazarlık hayatında 52 yılda, 62 kitap yazdı. Denizli Lisesi'nin emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 81 yaşındaki Mustafa Öselmiş, 62. kitabı olan 'Allah Resulünün sorulan sorulara cevabı' kitabını basıma hazır hale getirdi.

'MÜSLÜMAN BİLGİLİ OLMALI'

İlerleyen yaşına ve şeker hastalığı nedeniyle gözleri çok az gören yazar Mustafa Öselmiş, son kitabını büyüteç kullanarak 2 yılda tamamladı. 4 bin adet basılacak kitap yakın zamanda piyasaya çıkacak.

1969 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 5 yıl öğretmenlik 20 yıl idarecilik yaptıktan sonra 1992 yılında emekli olduğunu anlatan Öselmiş, "Günümüz insanı, çevresinde olup bitenden çok fazla etkileniyor. Yanlış olduğunu bile bile yapmaması gereken şeyleri yapıyor, değişik tavırlar sergileyip kendini mutlu etmeye çalışıyor. Kitabımda yer alan konularda, günlük hayatta defalarca karşımıza çıkan sorunlara yaptığım tespitler, ayet ve hadislerle açıklık getirdim" dedi. Üç aylık emekli maaşıyla hazırladığı kitaplarını bastırdığını ve ticari amaç gütmeden maliyetine sattığını ifade eden Öselmiş, "İnsanlarımız alsın okusun, okumaktan zarar gelmez. Müslüman, bilgili insandır" diye konuştu.