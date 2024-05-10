  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'deki patlamalarda korkutan görüntü! Bölgeye araç girişi yasaklandı

Denizli'deki patlamalarda korkutan görüntü! Bölgeye araç girişi yasaklandı

Denizli'de sondaj çalışması sırasında yaşanan patlamalar 12. gününde devam ediyor. Bölgeden çevreye yayılan dumanın renginin siyaha dönmesi ve taş parçalarının çevreye yayılması bölge halkını endişelendirdi. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

İHA
Denizli’deki patlamalarda korkutan görüntü! Bölgeye araç girişi yasaklandı

Denizli'de kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamalar 12 gündür sürüyor. Patlamalar nedeniyle fışkıran karbonmonoksit gazının aralıklarla siyah renge dönmesi ve sondajdan parçalarının çıkmaya başlaması endişeye yol açtı.

Denizli’deki patlamalarda korkutan görüntü! Bölgeye araç girişi yasaklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 29 Nisan Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında bölgede kurulması planlanan jeotermal tesisin sondaj çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı.

Denizli’deki patlamalarda korkutan görüntü! Bölgeye araç girişi yasaklandı

12 gündür süren karbonmonoksit patlamasının basıncı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanırken, kuyu dron ile görüntülendi. Günlerdir süren ve çevrede korkuya neden olan patlamalarda metrelerce yüksekliğe ulaşan karbonmonoksitin aralıklarla siyah renge döndüğü görüldü. Kapatma çalışmalarının devam ettiği sondaj kuyusundan taş parçalarının fırlamaya başlaması nedeniyle sivil araç ve insan girişinin yasaklandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA