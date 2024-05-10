Denizli’deki patlamalarda korkutan görüntü! Bölgeye araç girişi yasaklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 29 Nisan Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında bölgede kurulması planlanan jeotermal tesisin sondaj çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı.

