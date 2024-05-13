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Haberler Denizli 3 çocuk babası adam evinde ölü bulundu

3 çocuk babası adam evinde ölü bulundu

Denizli’de 3 çocuk babası 40 yaşındaki şahıstan haber alamayan yakınları evine gitti. İçeriye giren yakınları, şahsı ölü halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Engin Önel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi adli tıp morguna kaldırıldı.

İHA
3 çocuk babası adam evinde ölü bulundu

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Engin Önel'den (40) haber alamayan yakınları evine gitti. İçeriye giren yakınları Önel'i hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Önel'in yaşamını yitirdiği belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Önel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi adli tıp morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Önel'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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