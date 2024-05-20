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Haberler Denizli Motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kazada kaçan araç aranıyor

Motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kazada kaçan araç aranıyor

Denizli - Çivril karayolunda yaşanan feci kazada, motosikletiyle seyir halindeki sürücü yola savrulması sonucu hayatını kaybetti. Bölgede inceleme başlatan ekipler yoldaki başka araca ait fren izlerinden şüphelenerek çalışma başlattı.

İHA
Motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kazada kaçan araç aranıyor

Denizli'deki kaza, sabah saatlerinde Çivril kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 16 ALV 502 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Aslan Becip, Baklan Denizli kavşağında motosikletin hakimiyetini kaybederek sola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı kazada, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri sürücü Aslan Becip'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vefat eden sürücünün cenazesi, savcının olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza bölgesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde olay yerinde fren izlerine rastladı. Motosikletteki hasar ve yoldaki firen izlerinden başka bir aracın daha kazaya karışmış olma ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Jandarma ve Polis Bölge Trafik ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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