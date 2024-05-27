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Haberler Denizli Denizli'de feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'de feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İHA
Denizli’de feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selda Acar idaresindeki plakası öğrenilemeyen SUV araç ile seyir halindeyken Şükrü Eskin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ise çarpıştı.

Kaza sonucu Acar SUV aracıyla birlikte yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri Şükrü Eskin'inin kullandığı araçta yolcu konumunda bulunan Ayşe Eskin'i sıkıştığı yerden çıkardı.

Durumu ağır olan Ayşe Eskin, eşi Şükrü Eskin ve Ayşe Acar sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayşe Eskin burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan iki sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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