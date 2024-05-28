Antik kentte dostluk konseri

HOLLANDA Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Denizli Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen konser, Pamukkale Filarmoni Derneği'nin organizasyonuyla Pamukkale ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Konseri, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da çok sayıda müzikseverle dinledi. Başkemancı Michael Waterman öncülüğünde, kemanda Niek Baar ve soprano Fenna Ograjensek solistliğinde ve Orhun Orhon'un şefliğinde gerçekleşen konserde, J.S Bach'ın Re Majör 3. Orkestra Süiti'nden Air, F. Schubert'in Liedleri, E.Elgar'ın Op. 20 mi minör Yaylı Çalgılar Serenadı, J.S Bach'ın BWV 1042 Keman Konçertosu, Anton Bruckner'in Locus Iste'si, M. Ravel'in M.76'sı seslendirildi.