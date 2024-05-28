Mesleğe yeni başlayan hakem yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi Gerzele Caddesi'nde geçtiğimiz gece meydana gelen kazada, Furkan Akın'ın (22) kullandığı 20 AIR 209 plakalı motosiklet seyir halindeyken, karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 20 ALE 881 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KASKLARI YOKMUŞ

Korkunç kazada Motosikletteki iki arkadaş Furkan Akın ve Mustafa Can Gözlükaya (21) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Kaza anında kaskları olmayan iki arkadaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Futbol hakemi Mustafa Can Gözlükaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Furkan Akın

Motosikleti kullanan Akın'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Mustafa Can Gözlükaya'nın futbol hakemliğine yeni başladığı, Babasının da eski bir hakem olduğu öğrenildi.