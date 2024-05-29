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Haberler Denizli Sosyal medyadan hayata veda etti

Sosyal medyadan hayata veda etti

HABER MERKEZİ
Sosyal medyadan hayata veda etti
DENİZLİ'NİN Bekilli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Etem Can Kavaş (25) adlı genç, gece saatlerinde sosyal medya hesabından, "Bakın ben bu dünyadan elendim. İnşallah siz hayata devam edersiniz. Kendinize iyi bakın, hakkım varsa helal olsun" şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşımı gören yakınları gencin evine koştu. Kavaş'ı evinde bulamayan yakınları polise haber verdi. Ekipler, Kavaş'ın cansız bedenini Bekilli ilçe mezarlığında buldu. Etem Can Kavaş'ın naaşı otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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