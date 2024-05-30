Denizli'de Fenerbahçeli kiraz üreticisi: "Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı"

Mahsulünü kontrol ettiği sırada daha önce hiç görmediği bir ayrıntıya rastlayan Tahsin Ateş, yaşadığı bu durumu Galatasaray'ın şampiyonluğuna yorumladı. Kirazın, Galatasaray'ın renklerine benzemesi, Tahsin Ateş'in ilginç bir tahminde bulunmasına neden oldu. Kiraz üreticisinin tarlasında yetişen sarı-kırmızılı kiraz üzerinden yaptığı tahminin doğru çıkması ilçede gündem oldu.