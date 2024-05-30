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Haberler Denizli Denizli'de Fenerbahçeli kiraz üreticisi: "Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı"

Denizli'de Fenerbahçeli kiraz üreticisi: "Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı"

Denizli'de kiraz üreticisi olan Fenerbahçeli Tahsin Ateş, yetiştirdiği ağaçtan kopardığı kirazın sarı kırmızılı olduğunu görünce şoke oldu. Galatasaraylı kirazı görünce Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını düşünen Ateş, "Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı" ifadelerini kullandı.

İHA
Denizli’de Fenerbahçeli kiraz üreticisi: Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesinde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, Trenyol Süper Lig'in son hafta maçlarının oynandığı pazar günü, Göz mevkiindeki bahçesinde kiraz hasadı yaparken bugüne kadar hiç rastlamadığı bir durumla karşılaştı. İşçilerinden topladığı kirazlardan birinde yarısının sarı diğer yarısının ise kırmızı olduğunu gören Ateş, hayrete düştü.

Denizli’de Fenerbahçeli kiraz üreticisi: Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı

Mahsulünü kontrol ettiği sırada daha önce hiç görmediği bir ayrıntıya rastlayan Tahsin Ateş, yaşadığı bu durumu Galatasaray'ın şampiyonluğuna yorumladı. Kirazın, Galatasaray'ın renklerine benzemesi, Tahsin Ateş'in ilginç bir tahminde bulunmasına neden oldu. Kiraz üreticisinin tarlasında yetişen sarı-kırmızılı kiraz üzerinden yaptığı tahminin doğru çıkması ilçede gündem oldu.

Denizli’de Fenerbahçeli kiraz üreticisi: Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı

Bu beklenmedik durumu heyecanla anlatan Ateş, "Bu kirazı gördükten sonra Galatasaray'ın şampiyon olacağını anladım. Ben Fenerbahçeliyim ama beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı. Çok şaşırdım. Bu özel kirazı buzdolabında, buzlukta saklayacağım" dedi.

Denizli’de Fenerbahçeli kiraz üreticisi: Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı

Sarı-kırmızı kirazı dalından koparan Devrim Ulaş Yıldırım ise, "Gerçekten hayret uyandıracak bir olay. Galatasaray'ın şampiyon olacağı bu kirazdan belliydi" diye konuştu.

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