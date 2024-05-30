Satırlı şahıs korku saçtı

DENİZLİ'DE madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs ortalığı birbirine kattı. Saldırgan, önce araçlara zarar verdi, daha sonra yoldan geçen iki kadını darp etti. Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emre P., önce dayısı Cengiz Karaaslan'ın kapısına dayandı. Park halindeki bir aracın camına satırla defalarca vuran şahıs, yoldan geçen iki kadına saldırdı. Kamera kayıtlarına yansıyan olayda polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı