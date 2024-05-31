  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de yangın! Çöp ve moloz dökülen sahada alevler yükseldi

Denizli'de yangın! Çöp ve moloz dökülen sahada alevler yükseldi

Denizli'de vatandaşların çöp ve moloz döktüğü alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri su ile müdahale ederken, iş makineleri de kum dökerek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yangının çevreye yayılmasını önlemek için yoğun bir mücadele verildi.

İHA
Denizli’de yangın! Çöp ve moloz dökülen sahada alevler yükseldi

Denizli'de vatandaşların çöp ve moloz döktüğü alanda yangın çıktı. Yangına bir yandan itfaiye ekipleri müdahale ederken, diğer yandan iş makineleri ile kum dökerek söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; vatandaşların çöp ve moloz döküm sahası olarak kullandığı bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ve iş makineleri müdahale etti. İş makinelerinin kum dökerek, itfaiye ekiplerinin de su ile müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın nedeniyle büyük ölçekte oluşan dumanın, kentte pek çok noktadan görülmesi dikkat çekti. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Yangın dron ile görüntülendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA