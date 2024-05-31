Denizli’deki üreticiler çilek toplamaktan vazgeçti

Denizli'de geçtiğimiz hafta meşhur Honaz kirazı alım fiyatının 200 TL' den 80 TL'ye düşmesinin ardından kiraz üreticileri tepki göstermiş. Kendine has aroması ve rengiyle bilinen 'Buldan' bölgesine ait organik çilek üreticileri de sezon başında kilogramını 30 TL'den tarlasından sattıkları çileğin fiyatının 20 TL'ye düşürülmesine tepki gösterdi. Buldan İlçesine bağlı Yeniçam Mahallesi'nde yıllardır organik çilek üretimi yapan Hüseyin Yangöz, girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen çilek fiyatının düşmesinin, üreticiye ölüme itmek olduğunu savundu.

SEZON BAŞI 30 TL'DEN SATILDI

Buldan da çilek hasadının mayıs ayının ilk haftalarında başladığını, o dönem pazarlarda kilogramı 80-100 TL'den satılan çileği tarlada tüccara kilogramı 30 TL'den verdiklerini hatırlatan çilek üreticisi Hüseyin Yangöz, "Bölgemizde çilek hasadına mayıs ayının ilk haftasında başladık. Çilek fiyatına o zaman 30 lira dediler. O dönemde pazarlarda 80-100 liradan satılan çileği bizden 30 liradan almaya başladılar. Mayıs ayının sonuna gelirken şu anda çileğin toptan fiyatı 20-25 lira. Komisyoncu geliyor elindeki çilekte erginlik olgunluk varsa istediği fiyatı söylüyor. Belirli bir fiyat uygulaması yok. Üretici de ürettiği malı satmak zorunda olduğu için tek kelime konuşmadan malını vermek zorunda kalıyor. Çileği ameleler topluyor, amele fiyatı sürekli artıyor. Dün 25 kasa çileği 5 kişi ile topladım. Bin bir emekli toplayıp sattığım çileğin parası anca amele parasına yetiyor. Üreticiye bir şey kalmıyor. Yani komisyoncu tamamını götürüyor" dedi.