İş insanına silahlı saldırı

DENİZLİ'DE mağaza sahibi olan iş insanı Oktay Yılmaz (28), devlet hastanesinde otomobilden inerken silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, tabancayla açılan ateş sonucu kasığından yaralanan Yılmaz ise acil servise götürülerek tedaviye alındı. Denizli Devlet Hastanesi acil servisi önünde gece yarısı meydana gelen olayda, kentte bir mağazanın yönetim kurulu başkanı olan Yılmaz, takip edildiğini anlayarak, yönetimindeki lüks otomobille acil servise geldi. Aracından inen Oktay Yılmaz'ın arkasından gelen bir şahıs, tabanca ile iki el ateş etti. Silah sesleri hastane önünde panik ve korkuya neden olurken, yaralanan Yılmaz hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından acil servise alındı. Polis olaydan sonra kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.