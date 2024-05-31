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Haberler Denizli Satırlı saldırgan gözaltında

Satırlı saldırgan gözaltında

SEBAHATTİN ALP
Satırlı saldırgan gözaltında
DENİZLİ'DE madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs ortalığı birbirine kattı. Saldırgan, önce araçlara zarar verdi, daha sonra yoldan geçen iki kadını darp etti. Saldırgan Emre P. dün kaçarken yakalandı. Edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emre P., önce dayısı Cengiz Karaaslan'ın kapısına dayandı. Park halindeki bir aracın camına satırla defalarca vuran şahıs, daha sonra yoldan geçen iki kadına saldırdı. Emre P.'nin peşine düşen ekipler, saldırganı Denizli il merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Sarayköy ilçesinde yakaladı
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