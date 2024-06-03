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Denizli'de korkunç olay! Cesedi en az 3 gün asansör boşluğunda beklemiş!

Denizli'de bir apartta yalnız yaşayan Barış Yılmaz'ın cesedi asansör boşluğunda bulundu. 43 yaşındaki Yılmaz'ın en az 3 gün önce asansör boşluğuna düşerek yaşamınını yitirdiği tahmin ediliyor.

DHA
Denizli’de korkunç olay! Cesedi en az 3 gün asansör boşluğunda beklemiş!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 09.00 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi 934 Sokak'taki bir apartta yaşayanlar, asansör boşluğundan kötü koku yayılınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğuna inen itfaiye ekipleri, binanın zemin katındaki dairede tek başına yaşayan Barış Yılmaz'ı yaklaşık 3 metre derinlikte buldu.

'DÜŞEREK ÖLDÜ' İHTİMALİ

Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemede; asansörün çalışmadığı ve kapısının açık olduğu belirlenirken, Yılmaz'ın en az 3 gün önce asansör boşluğuna düşerek öldüğü değerlendiriliyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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