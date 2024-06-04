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Denizli'de dağdan kopan kaya evin içine daldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yer alan dağlık alandan yuvarlanan bir kaya, Aşağıdağdere Mahallesi'nde bulunan bir evde maddi hasara neden oldu. Mahallenin üst kısmındaki dağdan koparak Yüksel Dalkılıç'a ait evin üzerine düşen kaya, evin çeşitli yerlerinde tahribata yol açtı. Neyse ki, olay sırasında evde kimse bulunmadığı için can kaybı yaşanmadı. Mahalle sakinleri, bölgede benzer olayların yaşanabileceği endişesiyle yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

AA
Denizli’de dağdan kopan kaya evin içine daldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde dağlık alandan yuvarlanan kaya, üzerine düştüğü evde hasara neden oldu.

Aşağıdağdere Mahallesi'nde Yüksel Dalkılıç'a ait eve, mahallenin üst bölümündeki dağlık alandan kaya parçası düştü. Kayanın düşmesi nedeniyle evde hasar oluştu.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Murat Efe, gazetecilere, daha önce de taş ocağının bulunduğu dağlık alandan kaya parçalarının mahalleye doğru düştüğünü söyledi.

Benzer olayları daha önce de yaşadıkları için endişeli olduklarını belirten Efe, "Biz buradaki taş ocağının faaliyetinin durdurulmasını istiyoruz. Burada bir vatandaşa zarar gelseydi ne olacaktı?" diye konuştu.

Ev sahibi Yüksel Dalkılıç ise kayanın yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Dalkılıç, "Çatıyı delmiş ve içerdeki çapa motorunu parçalamış. Aynı zamanda evin 80 santimetrelik taş duvarına da zarar verdi." dedi.

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