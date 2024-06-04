Husumetlisinin evini kurşunlamıştı! Saldırganı kıyafetine yapışan ot ele verdi

Şevki K.'nın evine ateş açılan bölgede yoğun miktarda pisipisi otunun bulunmasına dikkatlerden kaçırmayan JASAT timi, otun insan kıyafetine çabuk yapışması detayını atlamayarak şüpheliyi tespit etti. Güvenlik kameralarında bir şahsın kıyafetlerine yapışan pisipisi otlarını temizlediğini fark eden JASAT timi durumu şüpheli buldu. şahsı takibe alan JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kimliğini tespit ettiği Osman B.'nin hem ilçede hem de kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi.