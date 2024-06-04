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Haberler Denizli Husumetlisinin evini kurşunlamıştı! Saldırganı kıyafetine yapışan ot ele verdi

Husumetlisinin evini kurşunlamıştı! Saldırganı kıyafetine yapışan ot ele verdi

Denizli'de geçtiğimiz günlerde husumetlisinin evine tabancayla ateş açan şüpheli kıyafetine yapışan ot sayesinde yakayı ele verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde fark edilen ince ayrıntıyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA
Husumetlisinin evini kurşunlamıştı! Saldırganı kıyafetine yapışan ot ele verdi

Denizli'de 15 Mayıs tarihinde Çal ilçesi meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Şevki K., isimli şahsın evine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler bölgede bulunan 2 farklı güvenlik kamerasında 6 saatlik görüntüyü detaylı olarak inceledi.

Husumetlisinin evini kurşunlamıştı! Saldırganı kıyafetine yapışan ot ele verdi

Şevki K.'nın evine ateş açılan bölgede yoğun miktarda pisipisi otunun bulunmasına dikkatlerden kaçırmayan JASAT timi, otun insan kıyafetine çabuk yapışması detayını atlamayarak şüpheliyi tespit etti. Güvenlik kameralarında bir şahsın kıyafetlerine yapışan pisipisi otlarını temizlediğini fark eden JASAT timi durumu şüpheli buldu. şahsı takibe alan JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kimliğini tespit ettiği Osman B.'nin hem ilçede hem de kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Husumetlisinin evini kurşunlamıştı! Saldırganı kıyafetine yapışan ot ele verdi

JASAT ve ilçe jandarma ekipleri şüpheli Osman B., düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanırken evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan silahta ele geçirildi. Alacak verecek meselesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini öğrenilen Osman B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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