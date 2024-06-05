  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de orman yangını: 200 dekar alan küle döndü

Denizli'de orman yangını: 200 dekar alan küle döndü

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol atlına alındı. Yangında yaklaşık 200 dekar alan zarar gördü.

İHA
Denizli’de orman yangını: 200 dekar alan küle döndü

Yangın, Bekilli ilçesi Yahyalar Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında ormanlık alandan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen 5 arazöz, 4 itfaiye, 4 iş makinesi ile alevlere müdahale edildi. Ayrıca alevlere ilçe halkı da traktörlerle müdahale etti. Ekiplerin cansiperane mücadelesi sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA