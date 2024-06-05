Denizli’de orman yangını: 200 dekar alan küle döndü

Yangın, Bekilli ilçesi Yahyalar Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında ormanlık alandan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen 5 arazöz, 4 itfaiye, 4 iş makinesi ile alevlere müdahale edildi. Ayrıca alevlere ilçe halkı da traktörlerle müdahale etti. Ekiplerin cansiperane mücadelesi sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.