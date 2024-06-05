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Haberler Denizli Jandarmanın dikkati saldırganı ele verdi

Jandarmanın dikkati saldırganı ele verdi

HABER MERKEZİ
Jandarmanın dikkati saldırganı ele verdi
DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde meydana gelen olayda Şevki K. isimli şahsın evine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler bölgede bulunan 2 farklı güvenlik kamerasında 6 saatlik görüntüyü detaylı olarak inceledi. Şevki K.'nın evine ateş açılan bölgede yoğun miktarda pisipisi otunun bulunmasını dikkatlerden kaçırmayan ekip, otun insan kıyafetine çabuk yapışması detayını atlamayarak şüpheliyi tespit etti.
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