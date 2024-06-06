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Haberler Denizli Denizli'deki kurşunlama olayında yeni gelişme! 1’i tetikçi 7 kişi gözaltına alındı

Denizli'deki kurşunlama olayında yeni gelişme! 1’i tetikçi 7 kişi gözaltına alındı

Denizli Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırıya uğrayan mağaza sahibi 28 yaşında OY.'nin yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3'ü kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA
Denizli’deki kurşunlama olayında yeni gelişme! 1’i tetikçi 7 kişi gözaltına alındı

Denizli'de, bir kişinin hastane bahçesinde silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.Y. (28) adlı kişinin Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 7 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A.D, N.D, E.D, O.Ö, S.O, B.T. ve A.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

M.A.D'nin ifadesinde, O.Y. ile aralarında husumet bulunduğunu, hastane bahçesinde karşılaşınca kendisine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

30 Mayıs'ta, otomobiliyle Denizli Devlet Hastanesi bahçesine gelen O.Y, silahla yaralanmıştı. Hastanede tedaviye alınan yaralı, takip edildiği için hastane bahçesine girdiğini söylemişti.

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