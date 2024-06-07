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Haberler Denizli Denizli'deki orman yangını kontrol altında! 30 hektar alan küle döndü

Denizli'deki orman yangını kontrol altında! 30 hektar alan küle döndü

Denizli'deki 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına yaklaşmadan söndürülen yangında 30 hektar alan zarar gördü.

DHA
Denizli’deki orman yangını kontrol altında! 30 hektar alan küle döndü

Denizli'de 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile 5 saatte kontrol altına alındı.

Denizli’deki orman yangını kontrol altında! 30 hektar alan küle döndü

Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 120 personel, 15 arasöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 2 dozer, 2 greyder ve 10 hizmet vasıtasının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 itfaiye personeli ile müdahale edildi.

Denizli’deki orman yangını kontrol altında! 30 hektar alan küle döndü

Fabrikalar, düğün salonları ve bir otelin bulunduğu alandaki yangın kontrol altına alındıktan sonra yakınlarındaki Aktepe Mahallesi'nde bulunan ormanda da yangın çıktı. Ekipler buradaki alevlere de havadan ve karadan müdahale ederek, yerleşim alanlarına yaklaşmadan söndürdü. Yangında 30 hektar orman yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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