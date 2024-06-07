Denizli’deki orman yangını kontrol altında! 30 hektar alan küle döndü

Fabrikalar, düğün salonları ve bir otelin bulunduğu alandaki yangın kontrol altına alındıktan sonra yakınlarındaki Aktepe Mahallesi'nde bulunan ormanda da yangın çıktı. Ekipler buradaki alevlere de havadan ve karadan müdahale ederek, yerleşim alanlarına yaklaşmadan söndürdü. Yangında 30 hektar orman yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.